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Челябинск
Профиль пользователя Merry_A

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О себе

Ищу подругу, чтобы вместе гулять, заниматься спортом или танцами и просто тусить и общаться)
Люблю сериалы, визаж, танцевать и неплохо пою.
Когда подружимся, обещаю что будет весело.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻
маленькое фото пользователя alturtle
Челябинск → Другое
Хочу прогуляться и поболтать, можно сходить в театр/кино, кафе и т.д
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