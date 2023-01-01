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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Max_crud
О себе
Большой меломан, обожаю рок музыку и все что с ней связанно. Люблю шутить и кайфовать от жизни и посылок судьбы. Играю в игры хожу в кино. Милый добрый честный. Я интересный 😉
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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