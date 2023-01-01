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Челябинск
Профиль пользователя Max_crud

фото пользователя Max_crud

О себе

Большой меломан, обожаю рок музыку и все что с ней связанно. Люблю шутить и кайфовать от жизни и посылок судьбы. Играю в игры хожу в кино. Милый добрый честный. Я интересный 😉

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📸 Пофоткаться💨 Кальян

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Гоу гулять) общаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Suetlana

Челябинск → другое

Го в дс и во что-то поиграем вместе?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Nastya56

Челябинск → прогуляться, перекусить

Подышать свежим воздухом

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sahas58n

Челябинск → прогуляться, перекусить

Пообщаться с хорошими собеседниками

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lika3

Челябинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кино, по магазинам, перекусить, и поговорить

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Elvina12345

Челябинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку или сходить на пляж

Откликнулись 3 участника

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