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Челябинск
Профиль пользователя MASTER66E

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О себе

Можем погулять поговорить, спортом позаниматься, Я добрый понимающий человек рад всем.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🍷 Алкоголь🎭 Театр🎮 Видеоигры
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