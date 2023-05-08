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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя MASTER66E
О себе
Можем погулять поговорить, спортом позаниматься, Я добрый понимающий человек рад всем.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🍷 Алкоголь🎭 Театр🎮 Видеоигры
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