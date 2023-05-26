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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя MaryMich
О себе
Милая, добрая, весёлая) Люблю музыку разных направлений.
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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