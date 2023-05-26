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Челябинск
Профиль пользователя MaryMich

фото пользователя MaryMich

О себе

Милая, добрая, весёлая) Люблю музыку разных направлений.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
маленькое фото пользователя RuSam
Челябинск → Другое
Найти тебя - друга (подругу) 😉
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