Челябинск
Профиль пользователя Marussia

фото пользователя Marussia

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Maria1208
Челябинск → Другое

Ищу подругу🌸

маленькое фото пользователя Anna2023
Челябинск → Другое

Погулять , поговорить , посмеяться

маленькое фото пользователя K.a.m.i.l.a
Челябинск → Другое

Прогуляться в центре

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