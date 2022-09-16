Челябинск
Профиль пользователя Marina_aks
О себе
Люблю активный отдых, хожу в тренажерный зал, люблю узнавать что то новое и участвовать в интересных мероприятиях
Профиль обновлён 28 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы
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