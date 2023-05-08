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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Maria2357
О себе
Не хватает общения. Хотелось бы найти подругу, с которой будет общий вайб 😌
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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