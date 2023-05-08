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Челябинск
Профиль пользователя Maria2357

фото пользователя Maria2357

О себе

Не хватает общения. Хотелось бы найти подругу, с которой будет общий вайб 😌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя OlgaR

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу, с которой можно кофе выпить и поделиться ссылками с вб

Откликнулось 5 участников

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