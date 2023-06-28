Челябинск
Профиль пользователя Maria1
О себе
🎈Люблю качественные книги, фильмы, рисовать маслом, пилатес;
🗞Юрист по образованию;
🧠Аналитик 1С по специальности.
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🚶♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🎭 Театр 💨 Кальян 💃 Потанцевать
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры
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