Челябинск
Профиль пользователя Mamino_gore

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О себе

Люблю котов, книги и поспать.

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Участие в других событиях

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Ищу подругу от 25 лет

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Кто готов поиграть в настолки?

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