Челябинск
Профиль пользователя Lost_stay
О себе
Я весьма разносторонний, могу поговорить о чём угодно, либо же если не разбираюсь с удовольствием послушаю.
Я программист , правда ещё учусь и в поисках работы в этой сфере.
Люблю социальную активность, прогулки , тусовки, просто общение.
Стараюсь быть лучше и становится лучше.
Из целей в жизни хотелось бы погулять.
Ищу наверное новый опыт , новое общение и новые знакомства.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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