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Челябинск
Профиль пользователя Lika3

фото пользователя Lika3

О себе

Занимаюсь танцами, растяжкой, люблю слушать музыку, практически во всех жанрах, и гулять

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить
Прогуляться, сходить в кино, по магазинам, перекусить, и поговорить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elvina12345
Челябинск → Другое
Прогуляться по парку или сходить на пляж
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