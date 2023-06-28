Челябинск
Профиль пользователя Lidochka

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фото #2 пользователя Lidochka

О себе

Ищу подругу, с той которой можно пообщаться по душам и хорошо проводить время 🙃

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

Челябинск → пообщаться

Завести подруг👱🏼‍♀️👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

Участие в других событиях

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ищу подружку блин

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.