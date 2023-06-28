Челябинск
Профиль пользователя Lidochka
О себе
Ищу подругу, с той которой можно пообщаться по душам и хорошо проводить время 🙃
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Челябинск → Другое
Подышать свежим воздухом
Москва → Другое
ищу подружку блин
Челябинск → Другое
Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн
Челябинск → Другое
Хотелось бы завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы познакомиться с интересными людьми
Челябинск → Другое
Ищу подругу🌸
Москва → Другое
Поиграем в jackbox?
Челябинск → Другое
Прогуляться в центре
Челябинск → Другое
Найти подругу)
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