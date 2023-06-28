Челябинск
Профиль пользователя Ksenia_B

фото пользователя Ksenia_B
фото #2 пользователя Ksenia_B

О себе

Люблю гулять со своим псом в новых местах, увлекаюсь компьютерными и настольными ролевыми играми (DnD), катаюсь на велосипеде и с переменным успехом хожу в зал, обожаю походы.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Велопрогулка 🚴🏼‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Sahas58n
Челябинск → Другое

Пообщаться с хорошими собеседниками

маленькое фото пользователя Ylechka
Челябинск → Другое

Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Челябинск

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.