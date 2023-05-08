Челябинск

Профиль пользователя Ksenia_13

О себе Приветик👋 Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения. Погулять по городу, посидеть в кафешках, сходить в кино/театр, да и просто пообщаться)))

Была в сети на прошлой неделе

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