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Челябинск
Профиль пользователя Ksenia_13

фото пользователя Ksenia_13

О себе

Приветик👋 Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения. Погулять по городу, посидеть в кафешках, сходить в кино/театр, да и просто пообщаться)))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ivaakss_Oksana

Челябинск → активный отдых

Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Maria1208

Челябинск → другое

Ищу подругу🌸

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя K.a.m.i.l.a

Челябинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре

Откликнулись 4 участника

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