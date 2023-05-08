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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Ksenia_13
О себе
Приветик👋 Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения. Погулять по городу, посидеть в кафешках, сходить в кино/театр, да и просто пообщаться)))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба
Участие в других событиях
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