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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Krakoff
О себе
Слушаю Radio tapok, Sabaton, Феофана. В свободное время мастерю из кожи и хожу в спортзал. К лету худеть поздно, поэтому худею для себя.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💨 Кальян📚 Книги🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие
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