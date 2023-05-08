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Челябинск
Профиль пользователя Krakoff

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О себе

Слушаю Radio tapok, Sabaton, Феофана. В свободное время мастерю из кожи и хожу в спортзал. К лету худеть поздно, поэтому худею для себя.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💨 Кальян📚 Книги🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → сходить на мероприятие

Симфония Король и Шут

Челябинск → пообщаться

Поиграть в коопчик

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Челябинск → пообщаться

С кем поиграть в кооп и поболтать

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Челябинск → пообщаться

Пообщаться на околоигровые темы и не только

Участие в других событиях

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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