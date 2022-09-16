Челябинск
Профиль пользователя Kesa

фото пользователя Kesa
фото #2 пользователя Kesa

О себе

Играю в ДНД с друзьями по выходным.
Сел на диету - нужен "спонсор" ( как в фильме "Я худею".

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Челябинск → сходить на мероприятие

Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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