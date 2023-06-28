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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Katzima
О себе
В аквапарке на Луне
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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