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Челябинск
Профиль пользователя Katzima

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О себе

В аквапарке на Луне

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Roxy__99

Челябинск → пообщаться

Ищу подружку, общение, дружба, и тп

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Marussia

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя OlgaR

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу, с которой можно кофе выпить и поделиться ссылками с вб

Откликнулись 4 участника

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