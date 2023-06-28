Челябинск
Профиль пользователя Katrinka

фото пользователя Katrinka

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Sahas58n
Челябинск → Другое

Пообщаться с хорошими собеседниками

маленькое фото пользователя Smetanka
Ростов-на-Дону → Другое

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