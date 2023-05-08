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Челябинск
Профиль пользователя hexe_kate

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О себе

Поклонница балета, хожу в студию Levita на хореографию и стретчинг. Также посещаю занятия по стрип-денс и танцевальному фитнесу (salsation). Участвую в фотосессиях, люблю и умею фотографировать. Из книг предпочитаю антиутопию, постапокалиптику, классику. Поэзия- Маяковский, наше всё;) Близкие мне темы- массаж лица, уход за волосами, мода, психология, живопись. Я могу выслушать как психолог, имею высшее образование в области коррекционной педагогики. Работаю по специальности. Из музыки- классика, тяжёлый рок, нью-эйдж. Путешествую, люблю природу, особенно горы. Забыла написать, что люблю животных больше, чем людей;) Но дома живности никакой нет.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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