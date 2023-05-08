Челябинск
Профиль пользователя hexe_kate
О себе
Поклонница балета, хожу в студию Levita на хореографию и стретчинг. Также посещаю занятия по стрип-денс и танцевальному фитнесу (salsation). Участвую в фотосессиях, люблю и умею фотографировать. Из книг предпочитаю антиутопию, постапокалиптику, классику. Поэзия- Маяковский, наше всё;) Близкие мне темы- массаж лица, уход за волосами, мода, психология, живопись. Я могу выслушать как психолог, имею высшее образование в области коррекционной педагогики. Работаю по специальности. Из музыки- классика, тяжёлый рок, нью-эйдж. Путешествую, люблю природу, особенно горы. Забыла написать, что люблю животных больше, чем людей;) Но дома живности никакой нет.
Была в сети на прошлой неделе
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