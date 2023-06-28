Челябинск

Профиль пользователя Hex74

О себе Увлкюекаюсь днд, страйкбол ом и скалолазанием. Всегда в поиске чего то нового.

Был в сети на прошлой неделе

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