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Челябинск
Профиль пользователя Hex74

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О себе

Увлкюекаюсь днд, страйкбол ом и скалолазанием. Всегда в поиске чего то нового.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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