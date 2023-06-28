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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Hex74
О себе
Увлкюекаюсь днд, страйкбол ом и скалолазанием. Всегда в поиске чего то нового.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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