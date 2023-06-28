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Челябинск
Профиль пользователя Gyla

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О себе

Приветик, ищу друзей чтобы провести хороший моменты в этой жизни очень хотелось бы сходить в клуб но не с кем, я из Троицка могу приезжать,погулять в Челябинске редко мне 18)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для хорошего времяпровождения❤

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Участие в других событиях

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Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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Найти подругу)

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Хочу найти подругу

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Хочется прогуляться , желательно подружиться на длительный срок 🥺

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