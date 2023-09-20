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Челябинск
Профиль пользователя GS_Fox

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О себе

Поэт. Фотомодель-любитель.

Слушаю много музыки - металл, джаз, блюз, танцевальную музыку, классику. К рэпу на 95% равнодушен.

Нравятся бары с живой музыкой и просто атмосферные пабы/кафе/рестораны.

Люблю и по возможности танцую исторические танцы (вторая половина 19 века и немного модерн - с барокко и ампиром пока не сложилось, а с ренессансом не сталкивался).

Играю в настолки. Из предпочтительного - Активити, Манчкин, Имаджинариум, Свинтус, Цитадель. К Мафии и Сопротивлению равнодушен. В ДнД не играл, но попробовать не откажусь.

Читаю. От художки до попсовой психологии. Долгое время читал много фентези)

Чуть-чуть реконструктор Эпохи викингов, но если вы пришли махрово зарубиться по поводу истинности или не истинности тех или иных исторических источников, то с этим точно не ко мне - счастья от таких бесед не испытываю)

Неплохо пою. Неплохо шучу.

Люблю разного рода интеллектуальные игры и квизы.

Обожаю пешие прогулки

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏫 Учеба💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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