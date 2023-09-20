О себе

Поэт. Фотомодель-любитель.



Слушаю много музыки - металл, джаз, блюз, танцевальную музыку, классику. К рэпу на 95% равнодушен.



Нравятся бары с живой музыкой и просто атмосферные пабы/кафе/рестораны.



Люблю и по возможности танцую исторические танцы (вторая половина 19 века и немного модерн - с барокко и ампиром пока не сложилось, а с ренессансом не сталкивался).



Играю в настолки. Из предпочтительного - Активити, Манчкин, Имаджинариум, Свинтус, Цитадель. К Мафии и Сопротивлению равнодушен. В ДнД не играл, но попробовать не откажусь.



Читаю. От художки до попсовой психологии. Долгое время читал много фентези)



Чуть-чуть реконструктор Эпохи викингов, но если вы пришли махрово зарубиться по поводу истинности или не истинности тех или иных исторических источников, то с этим точно не ко мне - счастья от таких бесед не испытываю)



Неплохо пою. Неплохо шучу.



Люблю разного рода интеллектуальные игры и квизы.



Обожаю пешие прогулки