⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Челябинск

Челябинск
Профиль пользователя GoodinWalking

фото пользователя GoodinWalking
фото #2 пользователя GoodinWalking

О себе

Зарегистрировалась для расширения круга общения.
В интимных отношениях не нуждаюсь.
Готова поддержать разговор на большое количество тем, исключая религию и политику (увы, в этих темах плохо разбираюсь).
Очень рада взаимодействовать с открытыми людьми.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Челябинск → пообщаться
Господа и дамы, кто любит визуальные новеллы? Давайте обсудим!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя PolinaPilot
Москва → Другое
Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)
маленькое фото пользователя Roxy__99
Челябинск → Другое
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
маленькое фото пользователя Maria1208
Челябинск → Другое
Ищу подругу🌸
маленькое фото пользователя Ivaakss_Oksana
Челябинск → Другое
Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн
маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross
Краснодар → Другое
Выгорание - как вы с этим боретесь?
маленькое фото пользователя eXe_slo4356
Москва → Другое
Друзей по интересам
маленькое фото пользователя lerok
Екатеринбург → Другое
ищу подругу или компанию
Алматы → Другое
Поболтать в Дисе:)
маленькое фото пользователя alturtle
Челябинск → Другое
Хочу прогуляться и поболтать, можно сходить в театр/кино, кафе и т.д
маленькое фото пользователя Eva_89.tu
Москва → Другое
О чем угодно, настроение не очень, день не задался с утра
маленькое фото пользователя Marussia
Челябинск → Другое
Найти подругу)
маленькое фото пользователя Klouwn
Москва → Другое
Посоветуйте аниме
маленькое фото пользователя AdventureJake
Санкт-Петербург → Другое
Гик "тусовка" хех...
маленькое фото пользователя BrilliantovaiLis
Челябинск → Другое
Всегда рада найти новых, хороших друзей. Буду рада каждому.
маленькое фото пользователя Suulve
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться онлайн, если будет интересно, погулять по городу 🙂
маленькое фото пользователя Vice
Минск → Другое
Поговорить о кино, книгах, аниме, о чем угодно
маленькое фото пользователя Nik74
Челябинск → Другое
Обмен книгами
маленькое фото пользователя Elena87
Челябинск → Другое
Позитивный,активный отдых-турпоходы,поездки, путешествия 🤪
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Челябинск

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.