Челябинск
Профиль пользователя Fox74
О себе
Люблю читать, смотреть фильмы со смыслом(Форрест Гамп, Зеленая миля, Побег из Шоушенка, Криминальное чтиво...) или те, что просто цепляют(Звездные войны, Эффект бабочки, Оно...).
Относительно музыки-всеядна, думаю. Так как в плей-листе можно встретить и Баха и М.Мэнсона.
Люблю путешествовать, как и большинство людей, полагаю. Путешествия-это новые впечатления и новые знакомства, которые могут пошатнуть твои представления о мире и его восприятии.
Со спортом не дружу(, но желание наладить с ним отношения есть). Я не потеряна в этом плане...надеюсь и верю!)
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
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