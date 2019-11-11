Люблю читать, смотреть фильмы со смыслом(Форрест Гамп, Зеленая миля, Побег из Шоушенка, Криминальное чтиво...) или те, что просто цепляют(Звездные войны, Эффект бабочки, Оно...). Относительно музыки-всеядна, думаю. Так как в плей-листе можно встретить и Баха и М.Мэнсона. Люблю путешествовать, как и большинство людей, полагаю. Путешествия-это новые впечатления и новые знакомства, которые могут пошатнуть твои представления о мире и его восприятии. Со спортом не дружу(, но желание наладить с ним отношения есть). Я не потеряна в этом плане...надеюсь и верю!)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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