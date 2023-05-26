Челябинск
Профиль пользователя Elvina12345
О себе
Пообщаться с интересными людьми, прогулки по парку, позагорать на пляже и все такое
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб
События пользователя
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