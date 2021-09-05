Музыка любая, но в основном метал, рок. Люблю настолки, днд, манчкин Люблю компьютерные игры Читать люблю фэнтези. Перечитал ведьмака, властелин колец, сага о копье и тд

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность 📺 Политика

Ищешь друзей и компанию в городе Златоуст?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Златоуст.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.