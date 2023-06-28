Челябинск
Профиль пользователя Dmitriy1992
О себе
Люблю слушать музыку( techno, melodic techno, psy trance, trance), могу пообщятся на любые темы, и просто ищю новых друзей для встреч, прогулок, кино и т.д
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💨 Кальян 💩 Странный юмор 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей
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