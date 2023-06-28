Челябинск
Профиль пользователя DGDays

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О себе

Студент кафедры ЗИ в ЮУрГУ

Катаюсь на скейтборде и реже велосипеде
Люблю мафия-подобные настольные игры
Являюсь игровым мастером в Ассоциации настольных игр Челябинска✌️
Люблю компьютерные игры из жанров: приключение, шутер, соулс-лайк, хоррор
Играл/ю на гитаре. В основном что-то из Высоцкого, Окуджавы, Бушуевой и других бардов😄
Увлекаюсь программированием на python/cpp и участием в ctf турнирах

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → сходить на мероприятие

Кто готов поиграть в настолки?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Suetlana
Челябинск → Другое

Го в дс и во что-то поиграем вместе?

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