О себе

Нравится смотреть аниме и играть в Геншин. И Хонкай. Люблю читать очень: от Романов до Лавкравта! Нравится фильм *Чужой*. Изучаю японский. Обажаю лошадей и рыбок Петушков. Больше нравится чай чем кофе.