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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Dary_Grey3
О себе
Нравится смотреть аниме и играть в Геншин. И Хонкай. Люблю читать очень: от Романов до Лавкравта! Нравится фильм *Чужой*. Изучаю японский. Обажаю лошадей и рыбок Петушков. Больше нравится чай чем кофе.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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