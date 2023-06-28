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Челябинск
Профиль пользователя Dary_Grey3

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О себе

Нравится смотреть аниме и играть в Геншин. И Хонкай. Люблю читать очень: от Романов до Лавкравта! Нравится фильм *Чужой*. Изучаю японский. Обажаю лошадей и рыбок Петушков. Больше нравится чай чем кофе.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

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Ищу девчонок что бы можно было поболтать

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