Челябинск
Профиль пользователя Darirglaz
О себе
Люблю музыку на русском языке; в жанрах плаваю, то что нравится, то и слушаю. В последнее время мало смотрю сериалы, но из любимых "Как избежать наказания за убийство", "Американская История Ужасов". Люблю много гулять, и это не в плане "пойти где-то посидеть", а "пройти 17 000 шагов за один заход". Учусь на психолога. Далее можно будет узнать)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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