Люблю музыку на русском языке; в жанрах плаваю, то что нравится, то и слушаю. В последнее время мало смотрю сериалы, но из любимых "Как избежать наказания за убийство", "Американская История Ужасов". Люблю много гулять, и это не в плане "пойти где-то посидеть", а "пройти 17 000 шагов за один заход". Учусь на психолога. Далее можно будет узнать)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

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