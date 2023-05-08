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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Danilka
О себе
Очень люблю пообщаться ,погулять И так далее
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
События пользователя
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