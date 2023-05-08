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Челябинск
Профиль пользователя Danilka

фото пользователя Danilka

О себе

Очень люблю пообщаться ,погулять И так далее

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Пообщаться и погулять и так далее

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Gyla

Челябинск → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для хорошего времяпровождения❤

Откликнулись 4 участника

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