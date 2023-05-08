Если говорить про свои интересы, то уважаем сериалы, игры настольные и компуктерные, пострелушек из оружия по картону, походы на природу, немножко манги и аниме. И да, котики наше всё! Кстати, у нас ничего не получится если ты не любишь животных. Ведь тогда нет и шанса, что ты полюбишь еще одно животное (меня) @cat_with_a_whip

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

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🪐 Астрология, таро

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