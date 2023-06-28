Челябинск
Профиль пользователя BrilliantovaiLis
О себе
Привет всем. Я Юлия мне 21. Я из города Касли Челябинская область. Я учусь заочно на логопеда дефектолога. И так же работаю в садике инструктором по физическому воспитанию. А так я очень добрая, заботливая, весёлая, скромная и общительная. Всегда рада найти подруг и пообщаться по душам.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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