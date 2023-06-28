Привет всем. Я Юлия мне 21. Я из города Касли Челябинская область. Я учусь заочно на логопеда дефектолога. И так же работаю в садике инструктором по физическому воспитанию. А так я очень добрая, заботливая, весёлая, скромная и общительная. Всегда рада найти подруг и пообщаться по душам.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

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