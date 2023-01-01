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Челябинск
Профиль пользователя Bornyborn

фото пользователя Bornyborn

О себе

Люблю заполнять странички скетч бука рисунками и моментами жизни
Люблю любоваться природой и красивыми пейзажами
Котики – моя слабость, очень сильно их люблю :3

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян
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