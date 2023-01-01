Челябинск

Профиль пользователя Bornyborn

О себе Люблю заполнять странички скетч бука рисунками и моментами жизни

Люблю любоваться природой и красивыми пейзажами

Котики – моя слабость, очень сильно их люблю :3

Была в сети на прошлой неделе

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