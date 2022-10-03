Челябинск
Профиль пользователя bezdushnyhhhh17

фото пользователя bezdushnyhhhh17

О себе

Нравится читать, изучать английский, заниматься спортом

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы завести друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

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