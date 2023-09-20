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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя AntonioEkzuperi
О себе
Работаю сисадмином. Увлекаюсь вселенной Warhammer 40k, загимаюсь плаваньем. Люблю кино, большую часть смотрю в оригинали с субтитрами. Не пью и не курю.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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