Челябинск

Профиль пользователя AntonioEkzuperi

О себе Работаю сисадмином. Увлекаюсь вселенной Warhammer 40k, загимаюсь плаваньем. Люблю кино, большую часть смотрю в оригинали с субтитрами. Не пью и не курю.

Был в сети на прошлой неделе

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