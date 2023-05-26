Люблю слушать Radio tapok, Sabaton, Феофана. В свободное время мастерю из кожи и хожу в спортзал. К лету худеть поздно, поэтому худею для себя.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Челябинск → пообщаться С кем поиграть в кооп и поболтать

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