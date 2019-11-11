Челябинск
Профиль пользователя Annywka
О себе
Иногда катаюсь на велосипеде, читаю книги(люблю фэнтези и Стивена Кинга), есть толстый рыжий кот, люблю пешие прогулки, вяжу крючком всякое, вышиваю крестиком
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан
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