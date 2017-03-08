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Челябинск
Профиль пользователя Anna2023

фото пользователя Anna2023

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Погулять , поговорить , посмеяться

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Челябинск → другое

Ищу подругу🌸

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marussia

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя OlgaR

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти подругу, с которой можно кофе выпить и поделиться ссылками с вб

Откликнулись 4 участника

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