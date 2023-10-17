Челябинск
Профиль пользователя Andr92
О себе
Всём привет зовут Андрей Хочу найти новые знакомства,весело проводить время есть проблемы со здоровьем не чего критичного
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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