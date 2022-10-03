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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Anastasya21
О себе
В данный момент учусь,обожаю животных и беседы на разные темы,юмор
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт
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