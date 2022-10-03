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Челябинск
Профиль пользователя Anastasya21

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О себе

В данный момент учусь,обожаю животных и беседы на разные темы,юмор

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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