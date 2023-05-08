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Челябинск
Профиль пользователя Anastasia_36

фото пользователя Anastasia_36

О себе

Люблю читать, смотреть фильмы и сериалы, изучаю английский и немецкий. Работаю графическим дизайнером. Обожаю кофе и прогулки)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по вечернему городу) пообщаться, попить кофе, сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viks17

Челябинск → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя bezdushnyhhhh17

Челябинск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы завести друзей

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vladimir74

Челябинск → сходить на мероприятие

Сходить в кино 🍿

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vladimir26

Челябинск → прогуляться, перекусить

Ищу человека для прогулки

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Stepan86

Челябинск → прогуляться, перекусить

Сходить перекусить познакомиться

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Danilka

Челябинск → прогуляться, перекусить

Пообщаться и погулять и так далее

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Andr92

Челябинск → прогуляться, перекусить

Хорошо провести время

Откликнулся 1 участник

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