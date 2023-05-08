Челябинск

Профиль пользователя Anastasia_36

О себе Люблю читать, смотреть фильмы и сериалы, изучаю английский и немецкий. Работаю графическим дизайнером. Обожаю кофе и прогулки)

Была в сети на этой неделе

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