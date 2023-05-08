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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Anastasia_36
О себе
Люблю читать, смотреть фильмы и сериалы, изучаю английский и немецкий. Работаю графическим дизайнером. Обожаю кофе и прогулки)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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