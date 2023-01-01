⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Челябинск

Челябинск
Профиль пользователя AN20

фото пользователя AN20

О себе

Люблю караоке, прогулки по интересным локациям, читаю классику, книги по психологии/саморазвитию. Переехала в ЧБ 2 года назад, есть знакомые, но легких на подъем друзей, готовых и в кафе и в бильярд и в настолки и в сауну так и не появилось.
Уважаю чужие границы и мнения. Ценю общение на интересные, неповерхностные темы. Любознательная. Есть Кот и муж) детей нэма. Путешествия - неотъемлемая часть жизни.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Челябинск

маленькое фото пользователя sassaparelle
маленькое фото пользователя Andrey1985
маленькое фото пользователя Warwar
маленькое фото пользователя Darirglaz
маленькое фото пользователя Rystam
маленькое фото пользователя Lost_stay
маленькое фото пользователя Eis_Helga
маленькое фото пользователя Vadi777
маленькое фото пользователя Nefko
маленькое фото пользователя Exter421
маленькое фото пользователя Kesa
маленькое фото пользователя Demande
маленькое фото пользователя Rakot
маленькое фото пользователя Alex905
маленькое фото пользователя Wkl8
маленькое фото пользователя Lorjik
маленькое фото пользователя milanapd
маленькое фото пользователя Dilara_12
маленькое фото пользователя Elena87
маленькое фото пользователя 29al
маленькое фото пользователя OlgaR
маленькое фото пользователя Aleksey74
маленькое фото пользователя Oksi85
маленькое фото пользователя Vika31
маленькое фото пользователя Max_crud
маленькое фото пользователя Pasha777
маленькое фото пользователя Viktor89
маленькое фото пользователя Fox74

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам