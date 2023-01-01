О себе

Люблю караоке, прогулки по интересным локациям, читаю классику, книги по психологии/саморазвитию. Переехала в ЧБ 2 года назад, есть знакомые, но легких на подъем друзей, готовых и в кафе и в бильярд и в настолки и в сауну так и не появилось.

Уважаю чужие границы и мнения. Ценю общение на интересные, неповерхностные темы. Любознательная. Есть Кот и муж) детей нэма. Путешествия - неотъемлемая часть жизни.