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Челябинск
Люблю караоке, прогулки по интересным локациям, читаю классику, книги по психологии/саморазвитию. Переехала в ЧБ 2 года назад, есть знакомые, но легких на подъем друзей, готовых и в кафе и в бильярд и в настолки и в сауну так и не появилось.
Челябинск
Профиль пользователя AN20
О себе
Люблю караоке, прогулки по интересным локациям, читаю классику, книги по психологии/саморазвитию. Переехала в ЧБ 2 года назад, есть знакомые, но легких на подъем друзей, готовых и в кафе и в бильярд и в настолки и в сауну так и не появилось.
Уважаю чужие границы и мнения. Ценю общение на интересные, неповерхностные темы. Любознательная. Есть Кот и муж) детей нэма. Путешествия - неотъемлемая часть жизни.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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