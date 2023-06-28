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Челябинск
Профиль пользователя alturtle

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Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить
Хочу прогуляться и поболтать, можно сходить в театр/кино, кафе и т.д

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻
маленькое фото пользователя Maria1208
Челябинск → Другое
Ищу подругу🌸
маленькое фото пользователя Sardina
Челябинск → Другое
Погулять, сходить в кино/театр/музей или просто выпить кофе
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