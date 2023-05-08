Челябинск
Профиль пользователя Alexsan
О себе
Пытаюсь научиться общаться с людьми. Очень долго был замкнут в себе. Из за этого, сильно стесняюсь, трудно искать новых знакомых.
Люблю смотреть фильмы, сериалы мультфильмы. Есть свой список "годноты". Когда советую что-то из этого списка, всегда интересен отзыв о фильме.
За прогулки я За.
Играю в настольные игры: от быстрых прикольных (взрывные котята), то более продвинутых евро настолок (ужас архэма)
В данный момент, комфортно общаться через мессенджеры :-(
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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