Пытаюсь научиться общаться с людьми. Очень долго был замкнут в себе. Из за этого, сильно стесняюсь, трудно искать новых знакомых. Люблю смотреть фильмы, сериалы мультфильмы. Есть свой список "годноты". Когда советую что-то из этого списка, всегда интересен отзыв о фильме. За прогулки я За. Играю в настольные игры: от быстрых прикольных (взрывные котята), то более продвинутых евро настолок (ужас архэма) В данный момент, комфортно общаться через мессенджеры :-(

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

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