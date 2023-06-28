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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Alena_Lewfinx
О себе
всем привет, зовут алена, ищу друга-подругу, люблю гулять (посути я все люблю) ну вообщем если интересно пиши буду рада💋
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🏢 Работа☣️ Токсичность
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