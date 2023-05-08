Челябинск
Профиль пользователя Adrenalin
О себе
Я добрый парень, в поиске отношений, заботливый, слежу за собой и поддерживаю форму
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Челябинск → Другое
Го общаться?
Челябинск → Другое
Го в дс и во что-то поиграем вместе?
Челябинск → Другое
Кто со мной завтра погулять ?
Челябинск → Другое
Сыграть в боулинг
Челябинск → Другое
короч, весело погулять)
Челябинск → Другое
День города и мой день рождение
Челябинск → Другое
Интересно провести время
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