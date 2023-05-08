Челябинск
Профиль пользователя Adrenalin

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О себе

Я добрый парень, в поиске отношений, заботливый, слежу за собой и поддерживаю форму

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Кто со мной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя djfhdk
Челябинск → Другое

Го общаться?

маленькое фото пользователя Suetlana
Челябинск → Другое

Го в дс и во что-то поиграем вместе?

маленькое фото пользователя t3a2n3a1
Челябинск → Другое

Кто со мной завтра погулять ?

маленькое фото пользователя X1e2n3i4a5
Челябинск → Другое

Сыграть в боулинг

маленькое фото пользователя polinka
Челябинск → Другое

короч, весело погулять)

маленькое фото пользователя Pineapple_1
Челябинск → Другое

День города и мой день рождение

маленькое фото пользователя Alesta
Челябинск → Другое

Интересно провести время

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