Чехов
Профиль пользователя Julie

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О себе

Работаю, занимаюсь верховой ездой, хожу в спортзал, играю в онлайн игры, очень хочу найти людей для совместного времяпрепровождения и отдыха)

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

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