Чехов
Профиль пользователя Denis2025

фото пользователя Denis2025

О себе

Люблю смотреть слушать люблю прогулки в парке на природе отдыха ночные покатушки

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Подольск → пообщаться

Привет как дела ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя Ksenia_krd
Краснодар → Другое

Пообщаемся?

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Балашиха → Другое

Ищу подругу для общения

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Хочется сходить куда небудь развеяться

маленькое фото пользователя Zorgo8888
Чехов → Другое

Прогуляться на свежем воздухе

маленькое фото пользователя Zzzzzzz
Подольск → Другое

Встреча в парке

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