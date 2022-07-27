Слушаю мою волну в Яндекс музыке, которую настраиваю под текущее настроение, лайкаю только самые интересные треки. Люблю играть в видеоигры, но на них не хватает времени. Нравятся конструктивные диалоги без воды и с индивидуальной точкой зрения. Восхищаюсь законами физики, некоторые из которых с трудом понимаю.

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

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